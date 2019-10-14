Москва, , 14:38 — REGNUM Станция метрополитена «Выставочная» в Москве возобновила работу после закрытия из-за пожара. Об этом сообщается на странице транспортного предприятия в соцсети Twitter.

Объявление об открытии было опубликовано 14 октября около 14:00 мск.

«Открыт вход и выход на станцию «Выставочная» через ТЦ «Афимолл», также работает переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр», — говорится в сообщении метрополитена.

Также отмечается, что на станции возобновлена посадка и высадка пассажиров, а поезда метрополитена ходят в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании в служебном помещении на «Выставочной». Некоторое время был ограничен вход на станцию, а поезда не ней не останавливались.

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