Красноярск, 14 октября 2019, 14:25 — REGNUM Неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны в Кировском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в мэрии города.
Известно, что злоумышленники подожгли венок возле мемориала на Площади 50-летия Победы. Из-за пожара частично разрушилась поверхность мемориала: пострадали имена героев и звезда Вечного огня
По словам замруководителя администрации Кировского района Олеси Ефимовой, районная администрация восстановит мемориал.
«Заявление в полицию уже направлено», — отметила Ефимова.
В мэрии уточнили, что именно на Площади 50-летия Победы красноярцы могут возложить цветы в память об участниках Великой Отечественной войны. Это знаковое место для горожан.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону вандалы осквернили памятник неизвестному солдату.
Читайте также: В Ростове-на-Дону вандалы осквернили могилу неизвестного солдата