Шадринск, Курганская область, , 14:05 — REGNUM В Курганской области пострадал ребёнок, управлявший квадроциклом. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД России по Курганской области.

Происшествие случилось 12 октября в 15:05 по местному времени около дома №15 на улице Развина в городе Шадринске.

Девятилетний водитель, управляя квадроциклом менее 50 куб. см, при движении упал с транспортного средства. В результате происшествия ребёнок получил телесные повреждения.