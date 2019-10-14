Хабаровск, , 13:56 — REGNUM В Хабаровском крае найдена 16-летняя девушка, информация о пропаже которой появилась 14 октября. Об этом сообщается на странице паблика «Национальный центр помощи детям» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что девушка найдена живой.

Напомним, 16-летняя девушка вечером 13 октября ушла из дома в селе Троицкое Хабаровского края. До сегодняшнего дня о её местонахождении ничего известно не было.

Волонтеры отделения Национального центра помощи в Хабаровском крае (поисковый отряд Лига спас) выезжали на её поиски в лесную местность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области нашли девушку, которая ушла из дома 11 октября.

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