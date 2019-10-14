Майданшахр, , 17:33 — REGNUM 13 октября официальный представитель губернатора провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) заявил, что глава уезда Джагату вышеупомянутой провинции Раз Мохаммад Вазири был застрелен в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Раз Мохаммад Вазири был застрелен в столице Афганистана городе Кабуле группой неизвестных вооруженных лиц.

По словам официального представителя губернатора провинции Вардак, глава уезда Джагату вышеупомянутой провинции посетил Кабул с целью принять участие в десятом рабочем совещании руководителей уездов Афганистана.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили о своей ответственности за организацию убийства главы уезда Джагару провинции Вардак.

По словам официальных представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории провинции Парван (столица провинции — г. Чарикар) боевики группировки также убили известного адвоката Мохаммада Хакпараста.