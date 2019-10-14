Чита, , 13:24 — REGNUM В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 14 октября.

Преступление произошло на глазах двух детей Скриншот страницы news_chita

Ранее в соцсетях появилось видео происшествия, в котором видно, как возле убитой женщины плачут двое детей. Автор отмечает, что последние являются детьми мужчины.

«По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте», — сообщили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Читы наблюдали страшную картину. Возле одного из многоквартирных домов, расположенных в центре города лежало расчленённое женское тело, его части были обнаружены также на козырьке подъезда дома.

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