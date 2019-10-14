Москва, , 13:25 — REGNUM На станции метрополитена «Выставочная» в Москве 14 октября произошел пожар. Объявление об этом было размещено на странице метрополитена в соцсети Twitter.

Сообщается, что возгорание произошло в служебном помещении. Вход на станцию был временно закрыт. Также для пассажиров был закрыт переход с «Выставочной» на станцию «Деловой центр». Поезда метро проезжают место происшествия без остановок.

Ранее в СМИ сообщали о том, что, на станции было задымление, пассажиров срочно эвакуировали.

«Станция «Выставочная» возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил Московский метрополитен примерно в 13 часов.