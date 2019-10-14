Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Полиция Ростова-на-Дону начала проверку по факту обнаружения останков животного в микрорайоне Суворовский. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

О подозрительной сумке сообщили очевидцы — жители одного из многоквартирных домов.

«Люди, а люди ли вы? На лестничном пролёте между 15-м и 16-м этажами в четвёртом подъезде на улице Драгунской уборщица нашла сумку с расчленённым трупом собаки», — такое сообщение появилось на странице интернет-сообщества «Ростов Главный».

Комментаторы надеются, что виновных удастся найти, и они ответят по закону.