Чита, , 13:08 — REGNUM В Забайкалье завершилось расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на борьбу с лесными пожарами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, в числе подозреваемых — руководитель «автономного учреждения в сфере лесных отношений» и его подчинённые.

В следствии полагают, что работники учреждения вносили в бухгалтерские документы ложную информацию об объёме выполненных работ по ликвидации лесных пожаров. Директор подписывал их и отправлял в минприроды края для выделения денег, заведомо зная, что работы не выполнены.

«Часть этих денег злоумышленники перечисляли на счёт индивидуального предпринимателя, который обналичивал их и передавал директору предприятия. Похищенные денежные средства злоумышленники распределяли между собой и использовали на собственные нужды», — сообщили в МВД.

Таким путём за два года обвиняемые похитили 1,2 млн рублей, пока деятельность группы не была пресечена сотрудниками УМВД. Против членов группы было возбуждено уголовное дело по статье хищение группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Трое подозреваемых уже дали признательные показания и частично возместили ущерб. Директор учреждения свою вину не признал. Ему и его подчинённым грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Расследование дела завершено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии направлено в суд аналогичное дело о расхищении денег из бюджета директоров фонда поддержки малого предпринимательства района. 46-летнюю женщину обвиняют в присвоении 12 млн рублей за семь лет.

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