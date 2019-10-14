Москва, , 13:10 — REGNUM Станция метро «Выставочная» на западе Москвы временно закрыта на вход. Об этом пресс-служба Мосметро сообщила в Twitter 14 октября.

Поезда проезжают станцию без остановки, переход в «Выставочной» на станцию метро «Деловой центр» закрыт. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом или другими станциями в этом районе, в частности «Деловой центр» Большой кольцевой линии и «Международная» Филевской линии.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрытие станции связано с задымлением в техническом помещении на минус первом этаже станции. По данным источников агентства, горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.