Анкара, , 13:04 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали свыше 3 тыс. 700 нелегальных мигрантов за прошедшую неделю, об этом 14 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Большая часть беженцев была арестована в провинции Эдирне на границе с Грецией, власти которой за последние недели предприняли особые усилия для того, чтобы выдворить нелегалов за пределы своей страны.

Среди беженцев были выходцы из Пакистана, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, Туниса, Кувейта, Египта, Марокко, Ливии, Бангладеш, Алжира, Сомали, Йемена, Палестины и других стран.

По данным министерства внутренних дел Турции, за 2018 год в стране были задержаны порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза.

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