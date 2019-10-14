Махачкала, , 12:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 14 октября произошла автоавария с участием пассажирской «ГАЗели», совершавшей движение по маршруту №7. В результате ДТП погибла пассажирка, есть раненые, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел около 10:30 в городе Нальчике. На улице Мечиева водитель автомобиля «ВАЗ-2107» нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с микроавтобусом. В результате получила травмы, не совместимые с жизнью, 71-летняя пассажирка автобуса.

В настоящее время доставлены в больницу еще семеро пассажиров. Врачи устанавливают степень повреждений, полученных ими.