Нарьян-Мар, , 12:47 — REGNUM Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации вернули жителям Ненецкого АО 1,5 млн рублей неправильно начисленных платежей. Нарушения в сфере начисления платежей регулярно выявляет окружной Госстройжилнадзор.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, правильность расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги остается одним из самых острых вопросов, с которым жители округа обращаются в Госстройжилнадзор — каждая вторая жалоба от населения касается корректности начисления платежей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году услуги ЖКХ в России повышались дважды. Первое повышение прошло в начале 2019 года. Тогда тарифы выросли на 1,7%. Вторая волна повышения произошла летом — с 1 июля за газ, воду, свет и тепло россияне стали платить на 2,4% больше.