Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии, были занижены сведения о потребленном тепле за счёт вмешательства в архивы теплосчетчиков.

Прокуратура Чебоксар в ходе проверки выявила незаконные действия сотрудников управляющей компании — общества «Домоуправление». По данным ведомства, при расчёте оплаты за услуги по теплоснабжению предоставлены «недостоверные, заниженные сведения об объемах потребленной тепловой энергии путем неправомерного вмешательства в архивы установленных в обслуживаемых домах теплосчетчиков».

Ущерб, причинённый ресурсоснабжающей муниципальной организации «Теплосеть», предварительно оценён в размере более 1,8 млн рублей. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы. В ведомстве отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Чувашии на планёрке в правительстве заявляли, что после окончания отопительного сезона долги снижены на 6,8%, не называя общий размер просроченной задолженности. Власти отмечали, что в трёх муниципалитетах из бюджетов разных уровней на погашение долгов за газ направлено более 100 млн рублей — в то время как по данным газовиков на начало июля долги превышали по Чувашии 2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2019 года в Чувашии, по данным прокуратуры, общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам ресурсов составляла 3,56 млрд рублей, из которых более 1,7 млрд рублей — долги за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию.