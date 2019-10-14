Иерусалим, , 12:50 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля задержали губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта во время рейда, прошедшего на рассвете, об этом 14 октября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Палестинское общество заключенных.

«Чиновник был арестован в своем доме в районе Сильван», — говорится в заявлении неправительственной организации.

Причина ареста пока не установлена, официальные лица в Израиле пока не дали комментарии по этому поводу.

Напомним, Восточный Иерусалим с 1967 года находится под оккупацией израильских военных. Палестина рассматривает его в качестве будущей столицы своего государства.

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