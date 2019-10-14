Токио, , 12:24 — REGNUM Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 47 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Пропавшими без вести числятся еще 15 человек. Более 52 тыс. домохозяйств в Токио и его окрестностях остались без электроснабжения, уточняет телеканал NHK.

Синоптики прогнозируют вечером 14 октября сильные дожди в пострадавших от тайфуна районах. Жителям рекомендовано не приближаться к рекам и горным склонам.

Как сообщало ИА REGNUM, о приближении тайфуна «Хагибис» японские власти предупредили 12 октября. В настоящее время спасательные работы продолжаются в 11 префектурах страны.

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