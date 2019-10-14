Мванза, Танзания, , 12:27 — REGNUM Ученик шестого класса начальной школы Итабагумба области Мванза погиб в результате нападения крокодила. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, крокодил напал на 12-летнего школьника, когда тот купался в озере Виктория в районе Мсусвига вечером 11 октября.

Как сообщают родственники погибшего, мальчик отправился на озеро за водой для полива помидоров. Завершив работу, он решил отдохнуть и искупаться, чего он обычно не делал.

«Каждый день вечером он поливал наш сад с помидорами, но обычно он не купался в озере, удивительно, что в день трагедии он пошел купаться на озеро с друзьями, что и привело к его гибели», — рассказал отец мальчика Бисеко Капунда.

По его словам, тело погибшего так и не было обнаружено. Это подтвердил председатель деревни Бульяхеке Баренадета Санду, добавив, что в настоящее время силами местных жителей и полиции ведется поисковая операция.