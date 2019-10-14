Кош-Агачский район, , 12:21 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай погибли два человека в результате опрокидывания грузовика ЗИЛ-131. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, ДТП произошло 13 октября на лесозаготовительном участке в урочище «Рыбинск».

58-летний водитель из села Беляши перевозил дрова по склону горы, когда не справившись с управлением допустил опрокидывание грузовика.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры грузовика — жители села Беляши 1969 и 1984 года рождения. Оба мужчины находились в кабине автомобиля вместе с водителем», — сообщили в МВД.

Водитель с травмами доставлен в больницу, однако госпитализация не понадобилась. Алкоголя в его крови не обнаружено. По факту происшествия правоохранители проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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