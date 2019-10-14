Самара, , 12:18 — REGNUM Деятельности кафе-гриль в Самаре приостановили на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, помещение кафе-гриль не было оборудовано приточной механической вентиляцией, а шахта от вытяжной системы для забора воздуха была выведена на уровне первого этажа здания.

Суд решил приостановить деятельность кафе-гриль сроком на 90 суток для устранения нарушений ст. 6.4. КоАП РФ. Судебные приставы опечатали двери заведения. Таким образом, деятельность данной точки общепита приостановлена сроком на 90 суток.