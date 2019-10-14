Красногорск, , 12:09 — REGNUM Суд в Московской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

Суд установил, что в 2010 году на реконструкцию и техническому перевооружению корпуса 100−1 Центрального научно-исследовательского института машиностроения в городе Королев из бюджеты было выделено 1,05 млрд рублей.

Научно-исследовательский институт заключил договор со строительной организацией — управлением специального строительства № 5 при Спецстрое России, которым произведены работы по возведению монолитных конструкций зданий корпуса на 39,5 млн рублей.

Однако в ходе проведения работы средства были похищены, а при утверждении актов выполненных работ должностные лица злоупотребили своими полномочиями.

Речь идет о заместителе гендиректора института машиностроения Дрордже Ковкове, бывшем начальнике отдела института Александре Чернове, бывшем директоре треста Александре Белове и экс-гендиректоре ООО «СпецМонолит» Романе Мартыненко. В результате их преступных действий бюджету был нанесен ущерб в размере 114 млн рублей.

В итоге суд приговорил Ковкова к трем годам лишения свободы, Белова — к четырем годам, Мартыненко — к пяти годам, а Чернова к штрафу в размере одного миллиона рублей.