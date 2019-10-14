Томск, , 11:58 — REGNUM За выходные 12−13 октября в Асиновском, Кожевниковском, Томском и Шегарском районах Томской области ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади 84,26 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в областной администрации.

Уточняется, что возгорания произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности местным населением.

В настоящее время в Томской области действуют три лесных пожара на площади 2,05 га — в Асиновском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах. Их тушат работники пожарно-химической службы с использованием трактора и пожарной машины.

Всего в Томской области с начала 2019 года потушили 201 лесной пожар на общей площади 1992,31 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные с лесными пожарами боролись также в Хакасии и Красноярском крае.

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