Киев, , 11:56 — REGNUM В Киеве неизвестные застрелили 33-летнего уроженца Дагестана. Убийство произошло в двухстах метрах от офисного центра, где находится штаб-квартира киевского землячества чеченцев, пишет «Кавказский узел».

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщил, что речь идет об Арслане Гусейнове. Он называет его чеченцем, между тем в дагестанской диаспоре Киева сообщают, что Гусейнов — лакец по национальности.

По словам проживающего на Украине дагестанца, лично знавшего убитого, Гусейнов был смертельно ранен, когда шел в мечеть на намаз. Убийц, по его словам, было двое. Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM не располагает.