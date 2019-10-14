Танга, Танзания, , 11:48 — REGNUM Дорожная полиция Танзании временно перекрыла трассу Дар-эс-Салам — Аруша, соединяющую побережье с северными регионами страны и соседней Кенией, в связи с затоплением моста в районе деревни Мандера области Танга. Об этом газете Mwananchi в воскресенье, 13 октября, сообщил глава дорожной полиции по области Танга.

По словам Соломона Мвангамило, с 12 октября мост находится в аварийном состоянии. Он сообщил, что потоки дождевой воды затопили мост, вызвав полную остановку движения.

Глава дорожной полиции добавил, что участок трассы от Танги до Дар-эс-Салама находится в удовлетворительном состоянии.

В связи с погодными условиями он призвал всех водителей не пренебрегать предупреждениями полиции, а также соблюдать скоростной режим на скользских дорогах.