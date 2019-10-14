Село Перемышль, Калужская область, , 12:05 — REGNUM На 37-м километре автодороги Калуга — Перемышль — Белёв — Орёл 12 октября в 22:50 произошла авария со смертельным исходом. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗа, двигаясь со стороны села Перемышля в сторону села Ильинское, сбил двух пешеходов — девушек 17 и 19 лет, которое шли по краю проезжей части дороги по направлению движения автомобиля. Обе девушки погибли. Водитель скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции, с 12 по 13 октября на территории Калужской области было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы, а трое, среди которых один несовершеннолетний, погибли.

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