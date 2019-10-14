Троицк, Челябинская область, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области осуждён 37-летний житель Троицка, который истязал свою 13-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи и суд выяснили, что гражданин систематически избивал девочку в 2018 году. Делал он это будучи пьяным. Истязания продолжались до тех пор, пока не вмешались соответствующие органы.

Девочку поместили в социальное учреждение. А её отец осуждён на три года условно. Кроме того, следователь СКР настаивает на том, чтобы лишить его родительских прав.