Баунтовский район, Бурятия, , 11:27 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет генеральный директор фонда поддержки малого предпринимательства Баунтовского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 46-летнюю женщину обвиняют в присвоении вверенных денег.

Фонд был учреждён в июне 2009 года, и с тех пор подозреваемая бессменно возглавляла учреждение. По версии следствия, с 2011 года она начала присваивать деньги, которые фонд получил из бюджета на поддержку предпринимателей.

«Сначала она выписывала расходные чеки на свое имя, на основании которых снимала наличность с расчётного счета фонда в банке. Затем, когда расчёты по кассовым чекам были упразднены, на имя генерального директора была выпущена банковская карта. И обвиняемая продолжила совершать хищения путем снятия денежных средств фонда при помощи указанной карты через банкоматы и терминалы банка», — сообщили в СКР.

Всего таким образом директор совершила хищение почти 12 млн рублей. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд и рассмотрения дела по существу.

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