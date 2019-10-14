Пермь, , 11:21 — REGNUM В Добрянском районе Пермского края возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли женщина и двухлетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Столкновение двух иномарок произошло 13 октября в 17:00 по местному времени (15:00 мск) на трассе Пермь-Березники. По данным полиции, жительница Перми, находящаяся за рулем автомобиля «Ситроен» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

В результате ДТП пять человек получили травмы, при этом для двух пассажиров ранения оказались смертельными. Погибла двухлетняя девочка, находившаяся в салоне «Ситроена», и пассажира «Ниссана». Госпитализированы оба водителя, а также пассажирка автомобиля «Ниссан».