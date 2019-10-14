Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате дорожной аварии в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

ДТП произошло 13 октября на 27-м километре автодороги Егорлык — Сальск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора», водитель и девочка пяти лет, находящаяся на переднем пассажирском сидении в детском кресле автомобиля ВАЗ-2106.

«Пострадали также три пассажира автомобиля ВАЗ-2106, двое из которых несовершеннолетние девочки 14 и 7 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и возраст участников дорожного движения», — уточнили в ведомстве.