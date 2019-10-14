Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Чулымском районе Новосибирской области пал травы частично перешёл на строения поселка Тихомировский. Горят три заброшенных строения и один частный дом. Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и тушат уже загоревшиеся строения, сообщили ИА REGNUM в региональном упралвении МЧС РФ.

«На месте сейчас работают 36 человек и девять единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 тонн воды. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Всего в посёлке Тихомировский 17 домов, в которых проживает 76 человек, из них 18 детей. Пока речи об эвакуации людей нет.