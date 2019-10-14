Магас, , 10:52 — REGNUM В Ингушетии началась проверка по факту гибели жителя города Сунжа. Мужчину завалило грунтом. Доследственную проверку организовал Следственный комитет по региону, сообщили ИА REGNUM 14 октября ведомстве.

Установлено, что инцидент произошел вечером 10 октября при выполнении работ на территории домовладения по улице Грозненская. В момент, когда 28-летний мужчина копал канаву для укладки канализационной трубы, произошел обвал грунта.

На место происшествия выезжали бригада скорой помощи, спасатели и полицейские. Однако помочь пострадавшему не удалось. Оказавшийся под завалами мужчина скончался на месте.