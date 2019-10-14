Улан-Удэ, 14 октября 2019, 10:45 — REGNUM Спасатели в Тункинском районе Бурятии эвакуировали с Пика Любви пострадавшую женщину. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при спуске с горы туристка из Иркутской области получила травму колена и не могла самостоятельно передвигаться.
На помощь ей выехали пятеро спасателей, которые оказали пострадавшей первую помощь.
«Иркутянка получила открытый перелом колена. Пострадавшую спустили на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи», — сообщили в агентстве.
Читайте также:
В Туве спасли мужчину, повредившего в горах ногу