Улан-Удэ, , 10:45 — REGNUM Спасатели в Тункинском районе Бурятии эвакуировали с Пика Любви пострадавшую женщину. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при спуске с горы туристка из Иркутской области получила травму колена и не могла самостоятельно передвигаться.

На помощь ей выехали пятеро спасателей, которые оказали пострадавшей первую помощь.

«Иркутянка получила открытый перелом колена. Пострадавшую спустили на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи», — сообщили в агентстве.

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