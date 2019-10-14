Байчэн, , 10:53 — REGNUM Здание банка «Сельский коммерческий банк» (Agricultural Cooperative Bank) рухнуло 14 октября. Об этом передает агентство «Синьхуа».

Руины здания

Сообщается, что обрушение произошло рано утром в городе Байчэн провинции Гирин. Это было офисное задние, в котором проводились работы по реконструкции. В нем находились только строители, по предварительным данным, под завал попали шесть человек. Четверых обнаружили и достали из-под обломков, местонахождение еще двоих человек устанавливается.

Стоит отметить, что «Сельский коммерческий банк» согласно рейтингу Forbes Global 2000, опубликованному в мае 2019 года, занял 4-е место в мире по активам и 7-е по размерам чистой прибыли.