Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В чувашском Цивильске завершено расследование уголовного дела по факту побега из исправительной колонии. Перед судом предстанет 44-летний житель Марпосадского района, который, как полагает следствие, самовольно покинул территорию колонии и уехал на такси, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Кроме того, по результатам служебной проверки несколько человек, включая начальника колонии, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, днем 14 августа 2019 года в Цивильске обвиняемый, воспользовавшись отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул территорию колонии, и на такси уехал в город Чебоксары.

Он был задержан сотрудниками УФСИН в столице республики. Беглецу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»).

По данным следственного управления, злоумышленник отбывал наказание в виде 4,5 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года режим отбываемого наказания решением суда заменен на колонию-поселение.

В исправительное учреждение внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших побегу осужденного. Кроме того, по результатам служебной проверки УФСИН к дисциплинарной ответственности привлечены начальник колонии, его заместитель и ещё несколько подчиненных сотрудников.

Напомним, что ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Его обвиняют в халатности в связи с бегством заключённого. В ходе разбирательств следствием установлено, что подозреваемый при следовании с работы с временного выездного объекта разрешил заключённому сходить в магазин по улице Декабристов в Чебоксарах под предлогом покупки товаров личного потребления. По данным следствия, при отсутствии надлежащего контроля осуждённый совершил побег.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Чувашии был вынесен в отношении 41-летнего жителя Шумерли, который, помимо серии преступлений, обвинялся также в побеге из-под стражи. В мае он находился под конвоем в больнице, но сбежал, выпрыгнув в наручниках из окна второго этажа. В тот же день он был повторно задержан на чердаке в одном из домов. Ему назначили наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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