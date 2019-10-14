Магнитогорск, Челябинская область, , 10:33 — REGNUM В челябинском Магнитогорске двухлетний мальчик выпал из окна и получил ушибы внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошёл днём 11 октября. Мальчик упал с седьмого этажа. Перед этим он забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку, полагают в СКР.

Медики оценили состояние мальчика как стабильное. А следователи выясняют, как так вышло, что ребёнок оказался без внимания взрослых.