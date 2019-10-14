Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (7−13 октября) зафиксировано 14 землетрясений. Пик пришелся на период с 8 по 10 октября, сообщают информресурсы.

По сведениям Национального центра данных Казахстана, на Южном Урале усилилась сейсмическая активность. Землетрясения зафиксированы возле Орска, Новотроицка, Ясного, Гая, Кувандыка, в Домбаровском районе.

Примечательно, что жалоб от населения на вибрацию земли не поступало. Сила сейсмических колебаний составила до 2,5 балла, что оказалось малозаметным для жителей.