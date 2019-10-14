Петропавловск-Камчатский, , 10:37 — REGNUM Мигранта, мужа 27-летней жительницы Вилючинска на Камчатке, которая утопила своих детей в бухте Крашенинникова, выдворят из России по решению суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд Петропавловска-Камчатского признал 21-летнего гражданина Узбекистана виновным в нарушении режима пребывания в России. Его оштрафуют на 3 тыс. рублей и принудительно выдворят из страны. Его супруга, утопившая двоих детей, находится под следствием в СИЗО. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

В ходе судебного разбирательства, выяснилось, что уроженец Узбекистана, будучи официально зарегистрирован с жительницей Вилючинска, встречался с другой женщиной, и не скрывал от супруги связь.

По одной из версий, на преступление женщина пошла из ревности и она нашла подтверждение в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина с 5-летним сыном от первого брака и двухмесячной дочкой от нынешнего брака, 9 сентября пришла на берег бухты Крашенинникова. Сына она привязала к себе верёвкой — головой вниз, девочку взяла на руки и пошла в воду. Крики детей услышал посторонний мужчина, он вызвал полицию. Но спасти малышей не удалось — женщина отталкивала спасателей с криками: «Мы никому не нужны!» и заходила глубже в воду.

Полицейские вытащили уже погибших детей и безумную мать.