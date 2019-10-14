Кабул, , 10:33 — REGNUM В столице Афганистана был убит директор школы Абдул Гафур Надим. Об этом передает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что инцидент произошел 14 октября в 4 часа утра. В это время директор выходил из здания школы. Предположительно он собирался направится к себе домой, так как жил неподалеку. Руководителя школы застрелили перед зданием учебного поведения.

Кто совершил преступление, неизвестно. Также пока полиции не ясны мотивы убийства. Ни одна из группировок боевиков, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за убийство.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что возле здания афганского парламента в Кабуле упали три мины, запущенные из миномета.