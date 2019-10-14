Анкара, , 10:35 — REGNUM У побережья Турции в результате опрокидывания резиновой лодки с мигрантами погиб один ребенок, об этом 14 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Еще один ребенок числится пропавшим без вести, всего в транспортном судне находилось 35 беженцев, 33 из которых были спасены береговой охраной страны.

Нелегальные мигранты пытались проникнуть на территорию Евросоюза, все они доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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