Уфа, , 10:20 — REGNUM 50 брошенных автомобилей выявили в Октябрьском районе Уфы во время двух рейдов по мониторингу бесхозных транспортных средств на территории города. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, большинство бесхозных и разукомплектованных транспортных средств (ТС) находится во дворах домов.

Отмечается, что владельцы шести автомобилей, получившие уведомление о добровольном перемещении ТС на предназначенное для хранения место, решили переставить свой неиспользуемый автомобиль на положенное место. От 44 собственников брошенных автомобилей в настоящее время чиновникам информация о добровольном перемещении транспортного средства не поступала.

Напомним, что рейды по мониторингу городского пространства Уфы по выявлению брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автомобилей начались в городе в сентябре месяце.

В случае, отказа от добровольного перемещения бесхозного автомобиля на предназначенное для хранения место, городские службы самостоятельно транспортируют его на автостоянку. В этом случае владелец будет обязан оплатить за каждые сутки нахождения автомобиля на стоянке с момента его перемещения туда.