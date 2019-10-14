Троицк, Челябинская область, , 10:06 — REGNUM В челябинском Троицке трёхлетний мальчик погиб во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Трагедия произошла утром 14 октября. В одном из общежитий возник пожар. В ходе тушения огня было найдено тело ребёнка.

Известно, что мальчик спал один. Его отец ушёл встречать супругу, которая возвращалась с работы. Возгорание выявили соседи.

Возможно, причиной ЧП стало короткое замыкание. Ребёнок отравился продуктами горения. Идёт доследственная проверка.