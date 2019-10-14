Уфа, , 10:01 — REGNUM 10 человек эвакуировали из многоэтажного жилого дома в Уфе из-за крупного пожара в одной из квартир. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Пожар произошел в квартире на десятом этаже жилого дома по улице Генерала Кусимова. На борьбу с огнем выехали 15 спасателей на 4 единицах техники.

По их словам, из квартир было эвакуировано 10 взрослых жителей.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Причина возгорания выясняется.