Уссурийск, Приморский край, , 10:02 — REGNUM Вандалов, которые осквернили в Уссурийске Вечный огонь, суд арестовал на 10 суток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 10 суток 20-ти и 21-летний вандалы арестованы за мелкое хулиганство, так как выяснилось, что незадолго до того, как они пришли к мемориалу Вечного огня, вандалы успели повредить декоративные топиарные фигуры на улице Ленина.

Расследование уголовного дела по статье «вандализм» продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске удалось разыскать и задержать вандалов, осквернивших мемориальный комплекс Вечный огонь.