Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ водитель иномарки совершил наезд на трамвайную остановку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в результате аварии два человека погибли.

«В результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения», — добавили в ведомстве.

Сам водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу.

Причины происшествия в настоящее время выясняют правоохранители на месте происшествия.

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