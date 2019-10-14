Улан-Удэ, 14 октября 2019, 09:49 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ водитель иномарки совершил наезд на трамвайную остановку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в результате аварии два человека погибли.
«В результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения», — добавили в ведомстве.
Сам водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу.
Причины происшествия в настоящее время выясняют правоохранители на месте происшествия.
Читайте также:
Автомобиль сбил женщин на остановке в Петербурге, одна из них погибла
Иномарка врезалась в остановку в Пскове: четверо пострадавших