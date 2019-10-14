Орск, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области обнаружены части тела женщины, сообщают СМИ.

По данным портала orsk.ru, сумку с фрагментами тела местные жители нашли в мусорном баке. Личность женщины устанавливается. В сумке оказалось только часть трупа. Отсутствует голова, ноги и руки.

В СУ СКР по региону корреспонденту ИА REGNUM информацию подтвердили, отметив что страшная находка обнаружена в мусорном баке по ул. Краматорской. На месте работает оперативно-следственная группа, кинологи.