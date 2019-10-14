Ёндок, , 09:50 — REGNUM 13 октября вблизи Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 2. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло в 19:52:44 по местному времени, эпицентр находится в 28 км к северо-востоку от уезда Ёндок провинции Кёнсан-Пукто. Очаг залегал на глубине 20 км.

Как отмечают специалисты, интенсивность землетрясения в провинции Канвондо, городе Сеуле и провинции Кёнгидо, а также на всем Корейском полуострове составила 1 балл.

«Землетрясение такой силы не может нанести жителям страны ущерб, так как большинство людей даже его не почувствовали», — отметили представители метеорологической службы.