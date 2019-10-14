Уфа, 14 октября 2019, 09:45 — REGNUM Провал грунта возле жилого дома по улице Рабкоров, 4/4 произошел в Уфе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас на месте аварии работают сотрудники уфимского управления гражданской защиты, аварийной бригады МУП «Уфаводоканал» и представители городских служб.
В настоящий момент опасный участок огражден. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что после устранения причины аварии место провала будет засыпано. Завершить аварийные работы планируется к 14 октября.
Причины провала не сообщаются.