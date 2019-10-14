Токио, , 09:34 — REGNUM В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 44 человек, сообщает 14 октября Kyodo.

По данным издания, в пострадавших от стихии районах продолжают работать поисково-спасательные группы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать пострадавших от тайфуна и его последствий.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре тайфуна при отдельных порывах достигала 234 км/ч. В Токио сила ветра достигла 149,4 км/ч.

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