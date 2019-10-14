Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск лиц, причастных к поджогу автомобиля премиум-класса Jaguar XF. Машина сгорела утром 13 октября у дома 155 по Московскому проспекту. Владелец иномарки — бывший хоккеист СКА и «Северстали» Пахрудин Гимбатов.

«В результате пожара автомобиль имеет частичные повреждения, пострадавших нет. Сумма материального ущерба 1 400 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Полиция ведет розыск злоумышленника.

Напомним, что в августе 2019 года в Санкт-Петербурге угнали кроссовер, принадлежащий 37-летнему актёру.

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