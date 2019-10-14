Исламабад, , 09:28 — REGNUM На севере Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, об этом 14 октября сообщает Geo TV.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны. В настоящее время нет свидетельств о жертвах среди населения, а также об ущербе нанесенном объектам инфраструктуры.

Напомним, ранее 13 октября в пакистанском Панджабе произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла, до этого, на прошлой неделе, было зафиксированы толчки в 5,2 балла.

В общей сложности 30 человек погибли от землетрясений в Пакистане, произошедших в сентябре 2019 года.

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