Уфа, , 09:21 — REGNUM Экипажу самолета авиакомпании S7 понадобилась помощь стражей порядка, чтобы урезонить разбушевавшегося пьяного пассажира. Об этом 13 октября сообщает moscow_approach.

По сообщению диспетчерской службы аэропорта Домодедова, пассажир устроил дебош во время полета самолета авиакомпании S7, следовавшего по курсу Уфа — Москва.

Отмечается, что экипаж воздушного судна сообщил о нарушении общественного порядка на борту самолета. По прилету буйного пассажира встретили сотрудники правоохранительных органов.

Нарушителю может грозить штраф, уголовная статья и запрет на полеты.